Китай, 10 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В китайском городе Хуньчунь состоялся запуск первого рейса туристического поезда «Чанлюйхао», сообщило Генконсульство России в Шэньяне.

Официальный телеграм-канал Генконсульства России в Шэньяне

Торжественная церемония, в которой с российской стороны участвовали торгпредставитель Алексей Дахновский и генконсул России в Шэньяне Сергей Черненко, состоялась 8 августа.

Как сообщили в генконсульстве, маршрут «Чанлюйхао» сначала будет проходить на территории Китая вдоль реки Туманная. Затем его запустят до Владивостока. На третьем этапе экскурсионный поезд пойдёт по маршруту Хуньчунь — Владивосток — Москва.

«В ходе мероприятия прошёл научный симпозиум «Туризм как движущая сила развития экономического сотрудничества Северо-Востока Китая», — сообщили в российском генконсульстве.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало рост турпотока в Россию из стран БРИКС. По прогнозу ведомства, к концу года количество поездок должно превысить 2 млн.

С 2023 года в Китае для российских туристов действует групповое безвизовое соглашение. Согласно этой договорённости, организованные группы от 5 до 50 человек могут посещать страну без получения визы и находиться в Китае до 15 дней. Безвиз для групп от трёх человек из России планируют запустить в Китае в 2025 году.

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия планирует отменить визы для шести стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Он добавил, что с Китаем и Ираном действует механизм группового въезда.