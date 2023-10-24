Москва, 24 октября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. В 2024 году турпоток из стран БРИКС в Россию составит более 2 млн поездок. Об этом 24 октября заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи министров туризма стран БРИКС.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Россия всегда была и остаётся открытой для путешественников из разных стран. После COVID-19 наша страна восстановила прямое авиасообщение с 40 государствами, в том числе Индией и Китаем», — сказал Решетников.

Он добавил, что сейчас нужно сформировать удобные стыковые рейсы между Россией, Бразилией и ЮАР. По словам министра, в России созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания иностранных туристов.

Решетников также обозначил туристические приоритеты председательства России в БРИКС в 2024 году: подготовка единого турпродукта, гармонизация стандартов туристического сектора, выработка стратегии продвижения туристического потенциала России в объединении.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Решетников заявил, что перечень из 25 стран, граждане которых смогут оформить в России платёжную карту туриста, находится на утверждении правительства. По его словам, уже созданы условия для запуска «Карты туриста» — механизма, который позволит иностранцам из-за рубежа открывать в России счета и по приезде в страну получать пластиковую карту. Она позволит туристам осуществлять расчёты.

Решетников 11 сентября рассказал, что Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии полностью отменить туристические визы.

Глава МЭР 26 июля заявил о запуске групповых безвизовых поездок в Китай и Иран. Для этого российская сторона заключила межправительственные соглашения с Пекином и Тегераном.