Москва, 10 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Разработка Больше-Токмакского месторождения, расположенного в Запорожской области, сможет обеспечить Россию марганцем, заявил советник главы Роснедр Дмитрий Олейник.

R. Koenig/Global Look Press

Он сообщил, что запасы месторождения превышают 1,7 млрд тонн.

«В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьём», — процитировала Олейника «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз в июне в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил компаниям поставлять в РФ марганцевые руды. Этот вид продукции запрещён к поставке как «способствующий укреплению промышленного потенциала России», заявили в Совете ЕС. Кроме того, Брюссель запретил экспорт в Россию редкоземельных металлов и пластмассы.

В российской стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года отмечается, что потребление марганцевой руды целиком зависит от импорта. Обновить стратегию развития металлургии президент России Владимир Путин поручил в 2022 году. В июле 2024 года глава государства назвал металлургическую промышленность стратегически важной для страны отраслью.