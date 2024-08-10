Роснедра: Запорожская область сможет обеспечить Россию марганцем
Москва, 10 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Разработка Больше-Токмакского месторождения, расположенного в Запорожской области, сможет обеспечить Россию марганцем, заявил советник главы Роснедр Дмитрий Олейник.
Он сообщил, что запасы месторождения превышают 1,7 млрд тонн.
«В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьём», — процитировала Олейника «Газета.Ru».
Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз в июне в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил компаниям поставлять в РФ марганцевые руды. Этот вид продукции запрещён к поставке как «способствующий укреплению промышленного потенциала России», заявили в Совете ЕС. Кроме того, Брюссель запретил экспорт в Россию редкоземельных металлов и пластмассы.
В российской стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года отмечается, что потребление марганцевой руды целиком зависит от импорта. Обновить стратегию развития металлургии президент России Владимир Путин поручил в 2022 году. В июле 2024 года глава государства назвал металлургическую промышленность стратегически важной для страны отраслью.