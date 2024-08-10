Бразилиа, 10 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. На борту разбившегося в Бразилии пассажирского самолёта ATR-72 компании Passaredo находился 61 человек, сообщил 10 августа телеканал G1.

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«Самолет с 61 человеком на борту разбился в Виньедо, выживших нет», — говорится в публикации.

В опубликованном авиакомпанией списке сообщается, что на борту лайнера находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа.

По информации телеканала, самолёт упал в нескольких кварталах от школы, где в тот момент находились порядка 90 детей.

Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий вместе с полицией расследуют причины авиакатастрофы. Военно-воздушные силы Бразилии сообщили, что пилот лайнера не сообщал о чрезвычайной ситуации перед катастрофой.

В авиакомпании после крушения самолёта ATR-72 заявили, что уделяют приоритетное внимание оказанию помощи семьям погибших. Сотрудники Passaredo сотрудничают с властями, чтобы выяснить причину аварии.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт ATR-72 разбился 9 августа в бразильском штате Сан-Паулу в районе города Виньеду. Авиарейс 2283 следовал из города Каскавел в Гуарульос. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в стране трёхдневный траур и призвал почтить память погибших минутой молчания.

Позднее стало известно, что один из пассажиров опоздал на рейс и остался в живых.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского лайнера в Бразилии. Российский лидер отметил, что страна разделяет скорбь дружественного народа, и попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки потерявшим своих родных и близких.