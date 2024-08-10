Москва, 10 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве соболезнования в связи с крушением самолёта, унесшим несколько десятков жизней, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в штате Сан-Паулу», — указано в телеграмме.

Российский лидер отметил, что страна разделяет скорбь дружественного народа, и попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки потерявшим своих родных и близких.

Как передавало ИА Регнум, самолёт ATR-72 разбился 9 августа в 13:22 по местному времени в бразильском штате Сан-Паулу в районе города Виньеду. Авиарейс 2283 следовал из города Каскавел в штате Парана в Гуарульос в штате, где произошла трагедия.

По данным префектуры Виньеду, все люди на борту самолёта погибли. Портал G1 утверждал, что на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Позднее стало известно, что один мужчина опоздал на рейс из-за работы в местном госпитале и остался в живых.

Бразильский лидер объявил в стране трёхдневный траур по погибшим и призвал почтить их память минутой молчания.