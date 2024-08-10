Москва, 10 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) являются угрозой как для Курской атомной электростанции (АЭС), так и для развития всей мировой атомной энергетики. Об этом вечером 9 августа заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в беседе с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Илья Питалев/РИА Новости

«Ключевой темой консультаций стала ситуация вокруг Курской АЭС. В ходе разговора Алексей Лихачёв подчеркнул, что действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики. За последние дни ситуация значительно усложнилась», — говорится в сообщении пресс-службы «Росатома».

По словам Лихачёва, сложившаяся в результате действий украинских формирований в Курской области ситуация также прямо компрометирует сформулированные Гросси в 2022 году постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, подрывая доверие к атомной энергетике в целом, добавил глава «Росатома».

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Гросси в связи с ситуацией в Курской области призвал стороны проявлять «максимальную сдержанность», так как в регионе находится Курская АЭС. Он уточнил, что такие рекомендации нужны во избежание ядерной аварии.

Росгвардия 7 августа объявила о принятии дополнительных мер безопасности на Курской АЭС. В ведомстве уточнили, что вместе с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства для решения задач по борьбе с украинскими диверсионно-разведывательными группами в Курской и Белгородской областях.

Украинские формирования 6 августа напали на Курскую область. Глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа во время доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что российские военные уничтожат силы противника и выйдут на госграницу.

В свою очередь, российский лидер назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Глава государства подчеркнул, что украинские боевики атакуют жилые дома и машины скорой помощи различным оружием, включая ракеты.