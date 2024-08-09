Женева, Швейцария, 9 августа, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в связи с ситуацией в Курской области, где находится Курская атомная электростанция, призвал стороны проявлять «максимальную сдержанность». Об этом говорится в заявлении Гросси, 9 августа опубликованном на сайте организации.

Владимир Гердо/ТАСС

По его словам, следовать такой рекомендации необходимо, чтобы избежать ядерной аварии.

«Сейчас я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии, чреватой серьезными радиологическими последствиями», — отметил Гросси в обращении.

Глава МАГАТЭ указал, что поддерживает контакты с соответствующими властями РФ и Украины. Он подчеркнул, что продолжит заниматься этим вопросом и будет информировать международное сообщество по мере необходимости.

Гросси уточнил, что его организация следит за информацией вокруг Курской АЭС. Глава МАГАТЭ также призвал стороны сделать всё, чтобы обеспечить целостность всех ядерных станций вне зависимости от места их расположения.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа Росгвардия объявила, что приняты дополнительные меры безопасности на Курской АЭС. В ведомстве отметили, что совместно с Минобороны РФ и Пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства для решения задач по борьбе с украинскими диверсионно-разведывательными группами в Курской и Белгородской областях.

ВСУ совершили нападение на Курскую область 6 августа. 7 августа Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину пообещал, что российские войска уничтожат силы противника и выйдут на государственную границу.

Глава государства, в свою очередь, назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он указал на то, что украинские военные атакуют жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для этого.