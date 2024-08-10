Москва, 10 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником, отметив, что страна гордится именами рекордсменов, следует из телеграммы, опубликованной 10 августа на сайте Кремля.

ИТАР-ТАСС/Спорт-Экспресс

«Наша страна <…> гордится именами легендарных чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт», — говорится в публикации.

Глава государства отметил, что Россия по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения. Путин напомнил, что спорт закаляет характер и приобщает людей к ценностям активного образа жизни.

Российский лидер отметил, что в стране уделяется большое внимание созданию современной и доступной спортивной инфраструктуры. Так, в регионах открываются новые стадионы и бассейны, тренировочные и оздоровительные центры, ледовые дворцы, повышается качество преподавания физкультуры в школах и вузах.

Президент подчеркнул, что в Год семьи повсюду реализуются самые разноплановые проекты и инициативы, проводятся состязания и турниры, направленные на развитие семейного, детского, юношеского спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения.

В конце поздравительной телеграммы Путин пожелал физкультурникам, спортсменам, работникам сферы физической культуры и спорта успехов и всего наилучшего.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент заявлял о том, что спорт привил ему приоритеты и уважение к партнёрам. По мнению Путина, спорт играет в жизни человека в том числе и воспитательную роль. Глава государства также добавил, что, по его мнению, в первую очередь спортом нужно заниматься, чтобы быть в состоянии интенсивно работать.

В феврале текущего года Путин поставил задачу вовлечь 70% россиян в спорт к 2030 году. Российский лидер пояснил, что занятия спортом напрямую связаны со здоровьем нации и поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, семьей и экономикой страны.