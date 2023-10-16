Пекин, 16 октября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что именно благодаря занятиям спортом у него появились приоритеты самоутверждения не во дворе, а на татами, а также выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, такие как уважительное отношение к партнёрам. Глава государства рассказал об этом 16 октября в интервью медиакорпорации Китая.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Путин напомнил, что является выходцем из простой рабочей семьи, благодаря чему у него было много времени, которое можно было проводить во дворе.

«Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлёкся спортом, на самом деле даже не очень важно каким, важно, что спортом, и уделял этому много внимания», — сказал он.

Глава государства уточнил, что после того, как он стал заниматься спортом, у него сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, а на спортивных площадках, «в данном случае — на татами».

«Сразу появились определённые взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнёрам, как не допускать ничего, что могло бы как-то подорвать отношения между людьми, и так далее», — отметил президент.

По мнению главы государства, спорт играет в жизни человека в том числе и воспитательную роль. Путин добавил, что, по его мнению, в первую очередь спортом нужно заниматься, чтобы быть в состоянии интенсивно работать.

«А в современном мире, где так много угроз, которые исходят и из интернета, которые исходят от незаконного распространения наркотиков и так далее, занятие молодыми людьми спортом — это чрезвычайно важная вещь. Формирование характера и абсолютно правильных устойчивых жизненных установок», — указал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября Путин рассказал, что до сих пор продолжает играть в хоккей, так как командные виды спорта захватывают и позволяют отдыхать от текущих дел. Глава государства отметил, что начал кататься на коньках и играть в хоккей только десять лет назад.

Президент также известен тем, что занимается дзюдо и горными лыжами. Он является мастером спорта и чемпионом Ленинграда (1976) по дзюдо, а также мастером спорта по самбо.