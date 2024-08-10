Париж, 10 августа, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на проблемы с едой и условия для сна в Олимпийской деревне в Париже. Слова спортсмена привело издание RMC Sport.

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Kirouac/Global Look Press

«Мы немного страдали из-за еды <…> от условий сна. Также в номерах не было кондиционера», — поделился теннисист.

По его словам, Олимпийская деревня была не самой лучшей. Спортсмены проживали там, потому что этого хотела федерация, пояснил он. Зверев также добавил, что организация Олимпийских игр в Токио была на более высоком уровне.

Зверев дошел до четвертьфинала теннисного турнира, проиграв итальянцу Лоренцо Музетти (5:7, 5:7).

Как сообщало ИА Регнум, в июле спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. Атлетов не устроило количество блюд, которое предлагали на ужин 24 июля и на завтрак 25 июля. В частности, отмечалась нехватка яиц. Также спортсмены выразили недовольство скоростью пополнения закончившихся продуктов.

Завоевавший бронзовую олимпийскую медаль скейтбордист из США Найя Хьюстон пожаловался на плохое качество медалей на Олимпиаде в Париже. Он показал своим подписчикам медаль. С лицевой стороны она выглядела лучше, а вот на обороте местами сильно потемнела.