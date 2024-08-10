Берлин, 10 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Власти Германии в первом полугодии 2024 года одобрили экспорт оружия на общую сумму 5,6 млрд евро, сообщило агентство DPA со ссылкой на минэкономики ФРГ.

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Цифры фигурировали в ответе ведомства на запрос депутата бундестага Севим Дагделен. Отмечалось, что это предварительные данные.

Сама политик заявила, что незадолго до земельных выборов в Восточной Германии правительство вновь продемонстрировало свои «фатальные политические приоритеты, разрешая экспорт оружия на рекордную сумму». Вместо вложений в образование, инфраструктуру и здравоохранение Берлин решил раздать «подарки оружием» киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, в мае министерство обороны Германии запросило дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Киеву в 2024 году. Отмечалось, что в следующем финансовом году бундесвер намеревается запросить на эти цели рекордную сумму в размере 15 млрд евро.

В прошлом году генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что страна продолжит оказывать помощь киевскому режиму, в частности поставит ему почти 200 тыс. артиллерийских снарядов в 2024 году.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.