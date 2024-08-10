Курск, 10 августа, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России делают всё возможное для уничтожения украинских формирований и освобождения территорий в приграничных районах Курской области. Об этом 10 августа заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сейчас для жителей России, жителей Курской области, приграничных регионов с Украиной очень тяжёлые времена», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов уточнил, что в результате действий украинский боевиков чаще всего гибнут мирные жители, добавив, что российские военные прилагают все возможные усилия, чтобы уничтожить противника и освободить российские территории.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Алаудинов вместе с отрядом прибыл в Курскую область. Он отметил, что ВСУ, скорее всего, перекинули резервы с белорусской границы для атаки на российский регион, подчеркнув, что их скоро уничтожат.

Украинские войска 6 августа дважды попытались прорваться в Курскую область. Президент России Владимир Путин 7 августа назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. Глава государства подчеркнул, что украинские формирования атакуют жилые дома и машины скорой помощи разным оружием, в том числе ракетами.

В ночь на 10 августа Национальный антитеррористический комитет ввёл режим КТО на территории Курской, Брянской и Белгородской областей. Отмечалось, что такие меры приняты для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями ВСУ.