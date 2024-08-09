Курск, 9 августа, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Единовременные выплаты начали предоставлять жителям Курской области, пострадавшим при атаках Вооружённых сил Украины. Об этом 9 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Reut3145 Администрация Курской области

«Начинаем процедуру оформления единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули своё жильё», — уточнил врио главы региона.

Смирнов прикрепил к сообщению ссылку с номерами телефонов, куда граждане могут обратиться за лекарствами, юридической или гуманитарной помощью, а также для временного размещения в специальных пунктах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщили в правительстве РФ, устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет финансироваться в основном за счёт федерального бюджета. Это связано с тем, что объявленный в Курской области режим чрезвычайной ситуации получил статус федерального.

Режим чрезвычайной ситуации в Курской области ввели 7 августа из-за массированной атаки украинских вооружённых формирований на регион. На следующий день режиму ЧС в Курской области присвоили статус федерального.

Жителей потенциально опасных районов эвакуируют. Врио губернатора региона Смирнов заявил, что руководство примет дополнительные меры безопасности по вывозу людей.

МЧС сообщило, что пострадавшим при объявлении чрезвычайной ситуации полагается финансовая помощь. Жители приграничных районов Курской области смогут получить единовременные выплаты. В случае утраты имущества им полагается выплата в размере 150 тысяч рублей.