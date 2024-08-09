Курск, 9 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Жители приграничных районов Курской области смогут получить выплаты 15 тысяч рублей единовременно и 150 тысяч рублей — в случае утраты имущества, сообщили 9 августа в пресс-службе МЧС России.

Пресс-служба врио губернатора Курской области/РИА Новости

Ведомство напомнило, что пострадавшим при объявлении чрезвычайной ситуации полагается финансовая помощь. Таким людям полагается единовременная выплата в размере 15 тыс. рублей, 75 тыс. рублей — при частичной утрате имущества первой необходимости и 150 тыс. рублей — при полной утрате.

новость дополняется