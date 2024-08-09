Москва, 9 августа, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Пресненский районный суд в ходе заседания 9 августа приговорил пятерых бывших сотрудников Пенсионного фонда по делу о взятке к крупным срокам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Евгения Никитина приговорили к 13 годам заключения, Александра Руднева, Евгения Турчакова и Рубена Энфиаджяна — к 12 годам, Константина Янкина ― к 11 годам. Каждого из них также обязали выплатить штраф в размере 190,8 млн рублей.

Всех осуждённых признали виновными по ч. 6 ст. 290 («Получение группой должностных лиц взятки в особо крупном размере»). Кроме того, Дмитрия Радченко приговорили за дачу взятки топ-менеджерам ПФР к шести годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 млн рублей. Он не находился под арестом до суда, его взяли под стражу после оглашения приговора.

По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, осужденные сотрудники ПФР с 2016 по 2019 год получили от Радченко и ряда других лиц более 190 млн рублей. Деньги платили за то, чтобы сотрудники фонда заключали контракты с компаниями «Техносерв» и «РедСис».

Как сообщало ИА Регнум, в июле арестовали зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. Чиновник не признаёт свою вину.

В июне в Балашихинский городской суд передали уголовное дело, возбуждённое против сотрудников СК Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко. Тамбиева обвинили в получении крупнейшей в современной истории России взятки. По данным следователей, он получил в общей сложности более $1,5 млн и 2718 биткоинов (порядка 7,4 млрд рублей), а также пытался получить ещё $1,3 млн. Ляховенко, кроме получения взятки, обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по делу.