Хабаровск, 31 июля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов был арестован на два месяца по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Центральном районном суде Хабаровска.

Евгения Летта/ТАСС

«Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца вице-губернатора Евгения Никонова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении.

Зампредседателя правительства края отправлен под стражу до 30 сентября. Свою вину он не признает.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля вице-губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По предварительной версии, он получал крупные взятки посредством махинаций с контрактами. Также предполагается, что совместно с Никоновым действовали несколько его подчинённых и аффилированных лиц.