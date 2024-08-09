Белгород, 9 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Три мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом 9 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На участке автодороги Зиборовка — Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены три мирных жителя», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, один из мужчин — баротравму и осколочные ранения лица и плеча, ещё один — баротравму, ранения лица и ожог предплечья. Все пострадавших доставили в областную клиническую больницу.

Гладков добавил, что при атаке дрона в Шебекино осколками повредило три автобуса и один легковой автомобиль, а также получили повреждения остекление и фасад нежилого здания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 августа глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что на данный момент на стационарном лечении находятся 55 пострадавших от ударов украинских формирований по Курской области. Он уточнил, что 12 человек из этого числа находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее в этот же день глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков сообщил, что украинская армия обстреляла больницу в Кременной в Луганской Народной Республике. По его словам, в результате этого получила ранения женщина 1968 года рождения, которой оказали необходимую медпомощь.