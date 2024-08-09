Кременная, ЛНР, 9 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом 9 августа сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

Известия/Андрей Эрштрем

«В очередной раз наш город стал мишенью для атак со стороны ВСУ. Сегодня был нанесен удар по городской больнице, в результате которого пострадала работница медицинского учреждения и здания получили значительные повреждения», — написал он в своём Telegram-канале.

Третьяков уточнил, что также в результате обстрелов получили повреждения две машины скорой помощи.

Позднее глава администрации муниципального округа сообщил, что при обстреле также была ранена женщина 1968 года рождения, являющаяся лаборантом в этой больнице, которой оказали необходимую медпомощь.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что как минимум два человека были ранены при атаке ВСУ на село Ясные Зори в Белгородском районе. Обоих пострадавших направили в Белгородскую городскую больницу № 2.

Днём 7 августа украинские формирования обстреляли Белгородский и Борисовский районы Белгородской области. В результате этого пострадал мирный житель в селе Ясные Зори, получивший осколочное ранение ноги.