Мелитополь, 9 августа, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись к северу от освобождённого села Урожайное на времевском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), отбросив украинские формирования на несколько сотен метров. Об этом 9 августа сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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«Есть успехи на времевском направлении, от Урожайного в боях продвинулись на север и северо-восток по направлению к Макаровке, Великой Новосёлке и Времевке», — привела его слова «Газета.Ru».

Рогов уточнил, что российские военные смогли отбросить противника в этом районе на несколько сотен метров, несмотря на его активное сопротивление, попытки контратак и минные поля.

В ходе боестолкновений подразделения армии России полностью уничтожили несколько опорных пунктов, в том числе авиабомбами ФАБ, добавил председатель комиссии ОП.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа в Минобороны рассказали, что водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота смог в одиночку прорваться сквозь линию обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) при освобождении Урожайного. По данным ведомства, российский военный прорвал линию обороны украинских боевиков с помощью огня из пушки своей машины по огневым точкам противника, а затем высадил десант.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 14 июля сообщил, что армия России освободили от сил ВСУ посёлок Урожайное в ДНР. По его словам, российские военные также нанесли удары по позициям украинской армии у посёлка Великая Новосёлка и сёл Макаровка, Пречистовка и Водяное.