ДНР, 8 августа, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Водителю БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота удалось в одиночку прорваться сквозь линию обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время освобождения Урожайного, сообщили 8 августа в Минобороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео Российский военный с позывным Марк

Российский военный с позывным Марк прорвал линию обороны украинских сил, ведя обстрел из 30-мм пушки огневых точек противника, после чего высадил десант.

«Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмёт мне руку и говорит: молодец. Просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал…. И прям при мне командир, который выше его, просто при мне говорит — экипаж к Герою России подаём», — рассказал водитель БТР.

Военный начинал свой путь на СВО штурмовиком. За штурвал бронетранспортёра пересел недавно. Месяц назад его первая техника подорвалась на мине, вторая чуть позже пережила попадание вражеского снаряда, добавили в оборонном ведомстве.

Третий БРТ, по словам военного, стал «счастливчиком». На нём солдат выполнил боевую задачу до конца — доставил десант в Урожайное, прикрыл пехоту и спас сам экипаж. При этом два беспилотника ВСУ взорвались рядом с машиной, пробив два колеса.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля российские военные освободили от ВСУ посёлок Урожайное в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» осуществляют его зачистку и разминирование.

В том же месяце военный 98-й дивизии ВДВ Вооружённых сил России взял в плен бойцов ВСУ, попав к ним через балкон. Солдаты штурмом брали дом и никак не могли попасть в последний, пятый подъезд. В результате военный перебрался с одного разрушенного балкона на другой, используя в качестве моста дверь.

А военнослужащий из Кировской области в зоне СВО в одиночку развернул полевой госпиталь. Он также перегнал подбитый российский танк и смог спасти 80 человек.