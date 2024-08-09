Самара, 9 августа, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Специалисты Самарского университета имени Королева в августе начнут собирать экспериментальный фотонный процессор, сообщил участвующий в проекте профессор кафедры технической кибернетики вуза, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Он подчеркнул, что работы идут по плану и находятся в стадии корпусной сборки. Все основные комплектующие процессора уже готовы. Испытания изделия планируют провести до конца 2024 года.

«Принято решение применить в экспериментальном образце другой лазер — диодного типа, он более компактный и обладает меньшей когерентностью, что должно улучшить характеристики процессора. Насколько лучше — покажут будущие испытания и эксперименты», — процитировала Скиданова Lenta.ru.

В новом процессоре информация будет передаваться не электронами, как это происходит в обычных вычислителях, а с помощью частиц света — фотонов. Учёные ожидают, что это позволит обрабатывать информацию в сотни раз быстрее современных нейросетей, действующих на основе традиционных полупроводниковых компьютеров.

Образец процессора разрабатывают в рамках научной программы Национального центра физики и математики, которую поддерживает госкорпорация «Росатом». Проект запустили в рамках реализации к 2030 году фотонной вычислительной машины класса «мегасайенс».

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 22 мая подчеркнул важность технологического развития. Чем больших успехов Россия добьётся на этом направлении, тем трудней будет её недоброжелателям, отметил глава государства.

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