Москва, 22 мая, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Чем эффективнее Россия будет в технологических решениях, тем труднее будет её недоброжелателям. Об этом 22 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Егор Алеев/ТАСС

«Я думаю, что вы это и сами понимаете — чем эффективнее мы будем (в технологических решениях. — Прим. ред.), тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чём-то нас ограничивать. Наоборот, если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения… Рынок всё выстоит. А вот за рынок, конечно, надо бороться», — сказал Путин.

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Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что в стране будут запущены новые национальные проекты в сфере технологического развития и суверенитета. Как отметил глава государства, новые нацпроекты станут «мотором» для всей экономики России. Также Путин подчеркнул важность производства станков, робототехники, всех видов транспорта. Вместе с тем президент заявил, что в условиях дефицита кадров для России критически важно повысить производительность труда, которой можно достичь с помощью внедрения технологий, модернизации промышленных мощностей и их роботизации. Путин также подчеркнул, что Россия должна войти в число 25 стран мира по числу промышленных роботов к 2030 году.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, который невозможен без обеспечения безопасности в области технологий и экономики. Он подчеркнул, что будущее каждого государства зависит от их технологического суверенитета.