Весь мир, 3 мая, 2007, 07:55 — ИА Регнум. Тренер "Милана" Карло Анчелотти назвал игру своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с " Манчестер Юнайтед " "мечтой". "Смотреть на то, как играет твоя команда, если она играет так, как мы в первом тайме сегодня - мечта любого тренера. В первые 45 минут мы показали идеальный футбол. Мы построили свою победу на основе прекрасного старта. Это большая радость, особенно учитывая то, как начиналось это приключение", - приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.

По словам тренера "Милана", матч с "Ливерпулем" обещает быть захватывающим. "Это более физически крепкая команда, чем " Манчестер Юнайтед ". Футбол в Лиге чемпионов отличает уникальная атмосфера в каждом матче, но я думаю, что "Милан" - лучшая команда в Европе для таких поединков. Мы редко играем плохо на таком уровне", - подчеркнул Анчелотти.