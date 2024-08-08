Тренер "Милана": Мы построили свою победу на основе прекрасного старта
Весь мир, 3 мая, 2007, 07:55 — ИА Регнум. Тренер "Милана"
По словам тренера "Милана", матч с "Ливерпулем" обещает быть захватывающим. "Это более физически крепкая команда, чем " Манчестер Юнайтед ". Футбол в Лиге чемпионов отличает уникальная атмосфера в каждом матче, но я думаю, что "Милан" - лучшая команда в Европе для таких поединков. Мы редко играем плохо на таком уровне", - подчеркнул Анчелотти.
Напомним, что вышедший в финал "Ливерпуль" обыграл команду "