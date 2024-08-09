Москва, 9 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Мощный удар нанесён, предположительно, по полигону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Стецковке, расположенной в приграничной Сумской области. Об этом 9 августа сообщили в подполье.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Ночью был мощный прилёт по Стецковке. Возможно, по полигону», — привело его слова издание KP.RU.

Координатор уточнил, что в этом населённом пункте имеется один небольшой полигон украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 августа Минобороны опубликовало кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские военные уничтожили её барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее в этот же день врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Курской области четыре ракеты и четыре дрона украинских войск.

Вечером 8 августа оборонное ведомство показало кадры уничтожения украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Российские военные уничтожили пехоту ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотника.