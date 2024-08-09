Токио, 9 августа, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Японские ультраправые организации провели в Токио акции протеста возле посольства России. Акции прошли в годовщину вступления Советского Союза в войну с Японией 9 августа 1945 года.

Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

По информации KP.RU, полиция не допустила микроавтобусы ультраправых организаций на поворот в сторону посольства РФ, из-за чего те поехали по соседним улицам. Участники акции выкрикивали лозунги в мегафон и потребовали отдать Японии южную часть Курильских островов, которые в стране называют «северными территориями».

Полиция допустила протестующих с транспарантами на ближайшую к дипмиссии России улицу, и, во избежание провокаций, они находились в плотном кольце полицейских.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси не смог сразу ответить на вопрос о позиции Токио по вопросу о возобновлении посещении могил предков бывшими жителями Курильских островов. Затем он отметил, что японские власти продолжают прилагать усилия по убеждению России в необходимости такой инициативы.

В сентябре 2023 года губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что возобновление посещений японцами могил предков на Курильских островах невозможно, потому что Япония сохраняет враждебную риторику в адрес России.

Министерство иностранных дел России в марте 2022 года заявило, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за того, что Япония ввела односторонние ограничения против РФ на фоне ситуации на Украине. Российская сторона также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнёра Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.