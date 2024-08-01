Токио, 1 августа, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси не смог сразу же ответить на вопрос, касающийся позиции властей по вопросу о возобновлении посещении могил предков бывшими жителями Курильских островов.

Eugene Hoshiko/POOL/EPA/ТАСС Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси

Инцидент произошёл на регулярной пресс-конференции политического деятеля. Один из журналистов попросил прокомментировать визит в Россию депутата верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки, в ходе которого он призвал российскую сторону к возобновлению посещений японцами могил предков, ранее живших на территории Курил.

После этого на мероприятии возникла пауза. Хаяси молчал около минуты, пока ему не принесли материалы с ответом.

«Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях, то правительство придаёт этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений», — ответил он.

Кроме того, генсек добавил, что Япония продолжает прилагать усилия, чтобы убедить Россию в необходимости реализовать эту инициативу.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что возобновление посещений японцами могил предков на Курильских островах невозможно, пока Япония сохраняет враждебную риторику в адрес России.

В марте 2022 года МИД России заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора, так как Япония ввела односторонние ограничения в отношении России на фоне ситуации на Украине. Москва вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнёра Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.