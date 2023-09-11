Южно-Сахалинск, 11 сентября, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Возобновление посещений японцами могил предков на Курилах невозможно, пока Япония сохраняет враждебную риторику в адрес России. Такое заявление сделал 11 сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

«Пока они [японцы] на стороне наших оппонентов и пока у них сохраняется враждебная риторика, посещение японцами могил на Курилах невозможно», — указал Лимаренко.

Кроме того, Лимаренко отметил, что у Японии нет ни одного повода и ни одной причины, чтобы быть недовольными Россией. По словам губернатора Сахалина, японцам, как соседям России, стоило бы промолчать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия будет расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела любые «протесты» Японии, связанные с принадлежностью Курильских островов.