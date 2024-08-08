Москва, 8 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видеокадры боевой работы российской авиации опубликовала 8 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

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Российские самолёты после нанесения удара и подтверждения от разведки, что цели уничтожены, вернулись на аэродром базирования.

Ранее 8 августа Минобороны опубликовало видео, как российские бойцы с помощью беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинский БТР. Бронемашина после поражения загорелась, из неё пошёл дым.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные и пограничники в течение 6 августа отразили две атаки украинских войск на приграничные районы Курской области. 7 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь российской территории.

На следующий день российское военное ведомство сообщило, что украинские войска, атакующие Курскую область, в течение суток потеряли 400 боевиков и 32 единицы бронетехники. Всего с начала провокации потери ВСУ составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Российские подразделения продолжают уничтожать силы противника.

Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий 8 августа сообщил, что украинские силы в регионе не продвинулись вперёд, а отступают. Он также отметил активные удары российской армии по вражеской военной технике.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия ВСУ в Курской области терактом. Он указал на то, что украинские боевики наносят удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам. Провокации киевского режима напрямую связаны с его провалами на фронте, но они не помогут остановить наступление российских войск, подчеркнул дипломат.