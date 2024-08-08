Тверь, 8 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В Тверской области волонтерский штаб «Помощь Донбассу» при поддержке регионального правительства, управления МЧС, с участием жителей и бизнеса формирует гуманитарный груз, который будет направлен в Курскую область в рамках социальной акции «Тверская область — Курску». Поддержку жителям Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ, поручил оказать губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области

В состав груза войдут лекарства и средства гигиены, продукты длительного хранения, постельные принадлежности, одежда для детей и другие необходимые людям вещи.

«Сегодня мы начали миссию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области. Для тех, кто пострадал от обстрелов, потерял жилье. Это вещи, которые больше всего нужны людям в быту. Призываем откликнуться всех жителей Тверской области», — отметила координатор волонтерского штаба Надежда Колышкова. Принять участие в акции могут все желающие.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.

По поручению Рудени министерства соцзащиты населения, образования и здравоохранения области находятся на связи с правительством Курской области для уточнения необходимых потребностей. Также регион направил в Курскую область специалистов Центра медицины катастроф Верхневолжья. В Тверской области идёт подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей из Курской области. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей курского региона.

Ранее, 6 августа, украинские военные совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов. По данным Минздрава РФ, в результате обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шестеро детей.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что при атаке Киев задействовал до 1 тыс. бойцов, потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, включая семь танков. Он добавил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Глава государства назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты.