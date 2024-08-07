Москва, 7 августа, 2024, 15:29 — ИА Регнум. После нападения ВСУ на Курскую область Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном ношении оружия и боеприпасов.

Telegram/Алексей Смирнов

Об этом 7 августа сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В результате этих преступных действий [ВСУ] пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие», — сообщила Петренко.

Для установления тех, кто отдавал и исполнял преступные приказы атаковать гражданские объекты, следователи принимают исчерпывающие меры, отметила представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили две попытки нападения на территорию России на границе с Курской областью. Утром 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у сёл Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области. Атаку они провели при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы пресекли эти действия ВСУ.

В тот же день вечером ВСУ совершили второе нападение. В итоге им пришлось отступить после упреждающих ударов ВС РФ по военной технике в Сумской области.

Президент России Владимир Путин 7 августа на совещании с правительством назвал очередной масштабной провокацией киевского режима атаку на Курскую область. ВСУ применили для атаки на мирных жителей различные виды оружия, в том числе ракеты, подчеркнул глава государства.