Москва, 8 августа, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине закончится безусловной победой России, заявил 8 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Станислав Красильников/РИА Новости

Медведев напомнил, что в 2008 году Россия отстояла интересы страны после того, как Грузия совершила нападение на Южную Осетию. В результате произошла пятидневная российско-грузинская война.

«Текущая военная кампания также закончится безусловной победой России», — заключил зампредседателя в социальной сети X (бывшая Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров выразил мнение, что Запад весьма хитро подбил Грузию на вооружённый захват Южной Осетии. По его словам, Запад создал у грузин ощущение военной силы и смог убедить в том, что Россия вмешиваться не будет.

Президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что страна одержит победу в ходе спецоперации по защите Донбасса. В июне российский лидер отметил, что Россия добьётся окончательной победы, благодаря русскому характеру, а не ядерному оружию. Президент также отмечал, что для гарантированной победы на Украине нужно, чтобы РФ была всегда впереди, хотя бы на полшага.