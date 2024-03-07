Вашингтон, 7 марта, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Республиканцы из палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки пригласили сына президента США Джо Байдена Хантера и его бывших деловых партнёров выступить на открытых слушаниях 20 марта в рамках расследования по делу об импичменте главы государства. Об этом 6 марта сообщило издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

«Комитет палаты представителей по надзору и подотчётности объявил, что проведёт 20 марта публичные слушания, на которых, как ожидается, выступят сын президента (Хантер Байден. — Прим. ред.) и трое бывших соратников (Девон Арчер, Тони Бобулински и Джейсон Гэлэнис. — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Отмечается, что расследование в отношении семьи Байденов, продолжающееся уже больше года, в первую очередь касается зарубежной деятельности Хантера Байдена в таких странах, как Украина и КНР. Представитель Республиканской партии от штата Кентукки и председатель Комитета по надзору и подотчётности Джеймс Комер выразил надежду на то, что Хантер Байден примет приглашение, учитывая его неоднократные призывы к публичным слушаниям.

Как передавало ИА Регнум, в декабре агентство Reuters со ссылкой на источник в парламенте США сообщило о намерении палаты представителей Конгресса провести голосование по резолюции о начале процедуры возможного импичмента Джо Байдена. Обвинения выдвигаются в связи с предпринимательской деятельностью его сына Хантера за рубежом в период, когда Джо Байден занимал должность вице-президента США при администрации Барака Обамы.