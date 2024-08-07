Симферополь, 7 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Зенитчики российской группировки войск «Днепр» сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Крыма. Об этом 7 августа рассказал командир расчёта «Тор-М2» с позывным Ялта.

Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотник военные обнаружили с помощью радиолокационной станции кругового обзора. Ударный дрон сбили, не запрашивая разрешения, поскольку ждать было нельзя.

«Цель шла в сторону юга, в сторону Крыма», — рассказал Ялта.

Минобороны 7 августа опубликовало кадры сбитого беспилотника, лежащего рядом с лесополосой. Корпус дрона полностью разрушен, виден двигатель. Снимавший видео оператор показал серийный номер БПЛА. Также на сбитом дроне обозначена страна-изготовитель — Чехия. Дрон уничтожил расчёт «Тор-М2» группировки войск «Днепр».

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки российские военные сбили 87 украинских БПЛА, причём 41 дрон был уничтожен за пределами зоны СВО.

Он также отметил, что российские силы ПВО сбили за минувшие сутки 11 РСЗО HIMARS и зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot американского производства.

Минобороны 6 августа опубликовало видео удара ракетами комплекса «Искандер» по позициям ПВО украинской армии в Сумской области. В результате были уничтожены две пусковые установки ЗРК «БУК-М1».