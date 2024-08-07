Варшава, 7 августа, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Судей из Польши Бартоша Франковского и Томаша Мусяла отстранили от работы на матче Лиги чемпионов между киевским клубом «Динамо» и шотландской командой «Рейнджерс» из-за того, что они украли дорожный знак в Люблине, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 6 августа сообщил польский портал Weszlo.

Ernest Kolodziej/Keystone Press Agency/Global Look Press Бартош Франковский

Уточняется, что судьи должны были работать на матче видеоассистентами арбитра (VAR), однако их задержала в состоянии алкогольного опьянения полиция после кражи мужчинами дорожного знака.

«В их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», — рассказал представитель правоохранителей.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в СМИ появились сообщения, что экс-футболист сборной России, чемпион страны в составе ЦСКА Павел Мамаев якобы устроил скандал на рейсе Москва — Дубай. Игрок якобы кричал и ругался из-за отказа бортпроводников принести ему детскую коляску и отказывался покидать самолёт.

Позднее Мамаев опроверг сообщения об устроенном им дебоше на борту самолёта. Футболист подчеркнул, что спокойно попросил коляску у бортпроводников, потому что она находилась в багаже.