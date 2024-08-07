Воронеж, 7 августа, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали в Воронежской области несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил 7 апреля глава региона Александр Гусев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что один из обезвреженных дронов в результате падения повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже. Фрагменты ещё одного беспилотника выбили стёкла в нескольких квартирах дома на Ленинском проспекте. Также получили повреждения несколько автомобилей.

Согласно предварительным данным, которые привёл Гусев, никто не пострадал. На места падения направились сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа над территорией Ростовской области военные ликвидировали два вражеских БПЛА. Их засекли в северной части региона.