Ростов-на-Дону, 7 августа, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Два вражеских беспилотных летательных аппарата ликвидированы над территорией Ростовской области. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Как уточнил глава Ростовской области, прошедшей ночью в северной части региона обнаружены и обезврежены два беспилотника.

«По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — добавил Голубев.

Ранее ИА Регнум сообщало о массовой атаке беспилотников на Ростовскую область. В течение ночи на 3 августа регион, по данным Минобороны, атаковали 36 вражеских дронов. По информации главы региона Голубева, в результате атаки украинских дронов были выбиты стёкла в некоторых школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях в Морозовском районе. Здесь был объявлен режим ЧС.

Кроме того, дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе, в результате на одном из резервуаров начался пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.