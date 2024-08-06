Суджанский район, Курская область, 7 августа, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Фельдшер и водитель машины скорой помощи погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ возле города Суджа в Курской области, сообщил 6 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Кроме того, при нападении пострадал ещё один медик.

«Погибли водитель и фельдшер, врач ранен», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

Смирнов принёс свои соболезнования родным и близким погибших. Он также выразил уверенность в том, что террористы, которые бьют по автомобилям скорой помощи, будут наказаны. Кроме того, врио главы региона назвал настоящими героями медиков, работающих в условиях атак ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Рыльском районе Курской области беспилотники украинской армии ударили по микроавтобусу, водитель которого погиб. Это случилось возле села Нехаевка.

Ещё один водитель погиб при нападении дрона ВСУ на автомобиль в селе Комаровка в Кореневском районе. Кроме того, из-за действий украинских военных в Судже смертельные ранения получила женщина.

6 августа также появилась информация о том, что обстрелы ВСУ разрушили два храма в Горальском Свято-Николаевском мужском монастыре в Курской области. Настоятель подчеркнул, что украинские военные били по религиозным объектам целенаправленно. Уточняется, что был разбит и сожжён главный собор монастыря.

Помимо этого, получили повреждения братский и храмовый корпуса. Также произошёл пожар в Покровском храме, который выгорел полностью. В результате атак ВСУ никто не пострадал.