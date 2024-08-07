Париж, 7 августа, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Организаторы Олимпийских игр в Париже отстранили шведскую журналистку от работы на соревнованиях после того, она врезалась в китайского игрока в настольный теннис. Об этом 6 августа сообщило издание CQNews.

Liu Xu/XinHua/Global Look Press Ван Чуцинь

Речь идёт об инциденте со спортсменом по имени Ван Чуцинь. Журналистка шла по площадке и, когда тот беседовал с другими представителями СМИ, свернула прямо на китайского спортсмена, толкнув его своим телом.

Портал The Free Press Journal утверждает, что столкновение было намеренным. Поступок журналистки ошеломил Ван Чуциньа. Оргкомитет Олимпиады принял запретил шведке входить на территорию проведения соревнований.

До этого с ним на ОИ с Ван Чуцинем случился другой инцидент. Один из фотографов наступил на ракетку тенниса, и та сломалась.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа репортёр одного из французских изданий попытался спровоцировать российскую теннисистку Диану Шнайдер, задав ей вопрос о спецоперации и поддержки ВС РФ. Он обратился к спортсменке после финального матча олимпийского турнира в Париже. Шнайдер ответила, что будет говорить только про теннис.

5 августа газета Le Parisien написала, что в фан-зоне Венсенского замка в Париже поймали куницу, которая трижды перегрызала кабель, питающий большие экраны на Олимпийских играх. Действия животного нарушали трансляции Олимпиады. Изначально выдвигалась гипотеза о том, что за диверсиям стоят противники Олимпийских игр.