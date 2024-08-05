Париж, 5 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Куница трижды перегрызала кабель, питающий большие экраны в фан-зоне Венсенского замка, транслирующие Олимпийские игры, сообщила газета Le Parisien.

Benoit Doppagne/Global Look Press

В конце июля заметили, что оптоволоконный кабель, расположенный под рвом Венсенского замка и питающий гигантские экраны фан-зоны, разорван в восьми местах. Позднее один из менеджеров фан-зоны заметил, что кабель снова повреждён в нескольких местах. Кабель снова повредили 3 августа.

Прокуратура Парижа начала расследование по делу о порче имущества. Предполагалось, что к диверсиям могут быть причастны противники Олимпийских игр. Однако, когда сотрудники правоохранительных органов изучили изображения с камер видеонаблюдения, оказалось, что виновницей саботажа трансляций была куница.

В результате следствие прекратили из-за отсутствия состава преступления. Чтобы подобное больше повторялось, специалисты решили протянуть новый кабель, подальше от пути перемещения куницы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа премьер-министр ФранцииГабриэль Атталь заявил, чтоПариж с начала Олимпийских игр подвергся 68 кибератакам. По его словам, кибератакам подверглись ресурсы олимпийских объектов.

Помимо этого, в день проведения церемонии открытия Игр 26 июля произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов TGV из-за нескольких пожаров. Порядка 800 тыс. пассажиров были вынуждены остаться на вокзалах. После случившегося следователи приступили к изучению версии о возможной причастности «анонимной группы противников Олимпиады» к диверсии на железнодорожных путях.