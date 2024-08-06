Москва, 7 августа, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Шестеро детей пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область, сообщила 7 августа уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«В результате массированной атаки ВСУ в Курской области ранения получили шесть детей», — написала она в своём Telegram-канале.

Уполномоченный при президенте уточнила, что трое пострадавших являются членами одной семьи. Она отметила, что медики назначили двоим из шести детей амбулаторное лечение.

Все остальные находятся в больнице. При этом врачи оценивают состояние одного ребёнка — трехлетней девочки — как средней степени тяжести. Двухлетний мальчик, мать которого погибла, поступил с осколочным ранением спины.

Львова-Белова добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Курской области Натальей Листопадовой.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа стало известно, что в Судже в Курской области пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате обстрела города украинскими войсками. Их госпитализировали в Суджанскую районную больницу.

Вечером 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал, что в регионе двое детей получили ранения при сбросе взрывного устройства с дрона ВСУ. Украинские военные совершили это нападение по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района. Раненых направили в областную больницу.