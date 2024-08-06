Баку, 6 августа, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Отказавшись урегулировать ситуацию на Украине в 2022 году, Киев в итоге обманул сам себя, утратил контроль над значительной территорией и понес многочисленные потери. Об этом 6 августа заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Максим Гучек/РИА Новости

Он отметил, что в современной истории власти Украины трижды имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность и каждый раз её упускали, принимая решения по указке извне.

Шойгу напомнил, что в феврале 2014 года на Украине подписали соглашение об урегулировании внутриполитического кризиса, которое заверили тогдашние главы МИД Германии, Польши и Франции. Оно предполагало создание правительства национального единства и подготовку конституционной реформы. Но вместо его исполнения на Украине предпочли осуществить госпереворот, после чего развернули полномасштабную силовую операцию с использованием регулярной армии против населения.

В феврале 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений, ключевые положения которого были связаны с прекращением огня в Донбассе, отметил Шойгу. Однако затем киевские власти и Запад отказались выполнять договорённости, желая выиграть время для последующего силового подавления восточных регионов.

Шойгу отметил, что весной 2022 года в Стамбуле Россия вновь пыталась договориться. Тогда были выработаны условия прекращения огня и мирного урегулирования. Украина согласилась и парафировала проекты документов, но после указания от тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона Киев отозвал подпись.

«Кого же обманули в итоге? Нас? Нет, в первую очередь, самих себя. Результат известен — многочисленные человеческие жертвы и утрата Киевом контроля над значительной территорией», — заключил Шойгу.

Как ранее передавало ИА Регнум, Шойгу заявил, что Киев и Запад любой ценой пытаются добиться паузы в конфликте только для перегруппировки войск. Он подчеркнул, что Москва не намерена верить их словам.

Также Шойгу отметил, что киевские власти никак не отреагировали на сформированные президентом России Владимиром Путиным мирные предложения по урегулированию конфликта. Он пояснил, что от Киева не поступило никакой реакции.

Путин 14 июня заявил о готовности Москвы возобновить мирные переговоры, если Киев выведет войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, откажется от вступления в НАТО, а Запад отменит антироссийские санкции. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины.