Белгород, 5 августа, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в селе Вязовое в Белгородской области. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Украинские военные нанесли удар по автобусу сельскохозяйственной компании «АгроБелогорье», сообщил глава области. Троих пострадавших отправили в районную больницу.

«К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.

Как передавало ИА Регнум, днём 5 августа Гладков сообщил что при атаке беспилотников ВСУ по Шебекинскому городскому округу получили ранения пять человек. Украинские военные наносили удары по гражданским объектам и автомобилям.

В течение 4 августа ВСУ 11 раз обстреляли населённые пункты Белгородской области. В ходе ударов погибла женщина, пятеро мирных жителей были ранены.