Донецк, 6 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Самые интенсивные бои сейчас идут в районе Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР), город зажимается «в клещи» с двух сторон, украинские войска отодвигают позиции к центру города. Об этом 6 августа сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Самые интенсивные и успешные бои сейчас идут в районе Торецка, в районе шахты «Северная». Противник там удерживает укрепрайон. Но наши ребята — молодцы, в лоб не идут, а обходят его справа и слева и уже фактически зашли к нему в тыл», — сказал он.

По его словам, противник отмечает, что российские военные используют новую тактику, в том числе по противодействию беспилотникам, а также наступают небольшими группами без бронетехники, но с обученным личным составом.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа украинские СМИ сообщили, что российские военные вошли в Торецк, а также установили огневой контроль над населённым пунктом Нелиповка, при этом для бойцов ВСУ в Нью-Йорке в ДНР сложилась «очень печальная» ситуация.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка. По его словам, восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ и российские военные продолжают наступать с юга через этот посёлок, а также с севера.

По данным американской газеты The New York Times, переброшенные из Часова Яра под Торецк бойцы 41-й механизированной бригады ВСУ оказались не готовы к бою из-за незнания местности и бессмысленных приказов командования, в результате чего за считаные дни сдали свои позиции.