Берлин, 26 июля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июля заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

В данный момент восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ, и при этом российские военные продолжают наступать с юга через этот населённый пункт и с севера через Зализное.

«Там (под Торецком. — Прим. ред.) россияне пытаются создать своего рода котёл. Это значит, что украинцы должны отступить, если им не удастся отбить жилые районы Нью-Йорка», — сказал Рёпке.

По его мнению, вероятнее всего, украинские войска отступят из этого района.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля экс-депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ попали в окружение под селом Прогресс в ДНР и потеряли всё командование рот. Он добавил, что украинские военные продолжат оставлять позиции.

Ранее в этот же день комбат 47-й механизированной бригады украинской армии Александр Ширшин рассказал, что бойцы ВСУ понесли «определённые» потери из-за приказов командования у села Прогресс в ДНР. По его словам, командованию стоило принять решение оставить Прогресс и отступить на другие рубежи для сохранения личного состава и во избежание практически полного окружения.