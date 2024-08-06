Москва, 6 августа, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге сейчас работает в штатном режиме после ранее произошедшей в нём массовой давки. Об этом 6 августа сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Екатеринбургский аэропорт Кольцово… работает штатно, принимает и отправляет рейсы», — написал он в Telegram-канале.

Представитель Росавиации напомнил, что в ночь на 6 августа кто-то из пассажиров спровоцировал панику в воздушной гавани, из-за чего произошла давка и неконтролируемое перемещение людей через зоны паспортного и таможенного контроля.

В данный момент компетентные органы устанавливают причины инцидента, добавил Кореняко.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа в пресс-службе аэропорта Кольцово сообщили, что два человека пострадали в результате давки. Уточнялось, что в ночь на 6 августа в воздушную гавань почти одновременно из-за отклонения авиакомпаний от расписания прибыли сразу несколько рейсов.

Давка возникла из-за паники в зоне пограничного контроля, которую спровоцировал один из пассажиров. Сотрудники погранслужбы за несколько минут восстановили порядок. В управлении на транспорте МВД по УрФО назвали одной из возможных причин паники глухой громкий звук упавшей урны.