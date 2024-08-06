Екатеринбург, 6 августа, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Два человека получили травмы в результате давки, возникшей в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщили 6 августа в пресс-службе воздушной гавани.

Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что ночью в Кольцово прибыли сразу несколько рейсов. Самолёты прилетели с зарубежных курортных направлений почти одновременно из-за отклонения авиакомпаний от расписания.

Один из пассажиров спровоцировал панику в зоне пограничного контроля. Возникла давка.

«Два человека при этом упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники погранслужбы восстановили порядок в течение нескольких минут.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев. В ведомстве отметили, что одной из причин паники мог быть глухой громкий звук упавшей урны.

По данным местных СМИ, в аэропорт прибыли сразу три самолёта — два из Турции и один из Дубая.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля из терминала французско-швейцарского аэропорта Базель — Мюлуз — Фрайбург эвакуировали пассажиров и персонал. Терминал временно закрыли из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Инцидент произошёл в первый день Олимпиады-2024.