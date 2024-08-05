Мелитополь, 5 августа, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Украинские власти вначале попытаются посадить на поставленные Западом американские истребители F-16 переобученных пилотов Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако в случае низкого уровня подготовки их заменят на лётчиков из других стран. Такое мнение 5 августа высказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

По словам Рогова, которые привела «Газета.Ru», пилоты украинских войск начал переобучение на управление истребителями F-16 задолго до момента передачи Киеву этих самолётов.

«Я думаю, что пока попытаются поставить украинских летчиков. Если увидят, что уровень подготовки оставляет желать лучшего, то посадят поляков, прибалтов и так далее», — сказал он.

Глава комиссии допустил, что передача ВСУ первой партии американских истребителей позитивно повлияет на настроения среди жителей Украины и в украинской армии, однако это быстро пройдёт.

Рогов напомнил, что на Украине до этого считали немецкие танки Leopard и американские Abrams, а также ряд других западных вооружений супероружием, однако теперь о них никто не вспоминает.

Как передавало ИА Регнум, издание The Economist 4 августа сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти американских истребителей F-16. Отмечалось, что ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года их должно быть у Киева 79.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев позднее рассказал, что F-16 заметили в небе над Одессой. После этого западный устроитель улетел в сторону Молдавии.

Американский политолог Марк Слебода 3 августа рассказал, что переданные ВСУ F-16 значительно устарели. Эксперт подчеркнул, что этим самолётам на Украине придётся противостоять российской системе ПВО, являющейся лучшей в мире.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов 4 августа отметил, что переданные киевскому режиму F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу ВСУ. Он подчеркнул, что это количество самолётов (от 10 до 20) не даст ВСУ превосходства в воздухе.