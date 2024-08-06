Донецк, 6 августа, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил трёх бывших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) к 15 годам лишения свободы за обстрел моста в Донбассе в 2022 году. Об этом 6 августа сообщила прокуратура региона.

Николай Тришин/ТАСС

Отмечается, что Игорь Маслянко, Иван Борисов и Михаил Скородько признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества, повлёкшем значительный ущерб и совершённым общеопасным способом (ч. 1 ст. 356 УК).

Суд установил, что 26 февраля 2022 года Маслянко, Борисов и Скородько обстреляли осколочно-фугасными снарядами железобетонный мост на автодороге общего пользования. В результате транспортное сообщение было нарушено, размер ущерба составил более 200 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в июне Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Петра Шуфлина, расстрелявшего в марте 2022 года троих мирных жителей Мариуполя. Суд установил, что Шуфлин будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

30 мая Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ об убийстве мирных жителей. В марте 2022 года Свинарчук, являясь командиром роты, приказал Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, убить троих мирных жителей. В результате один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись.