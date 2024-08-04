Париж, 5 августа, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Шестикратный чемпион мира по лёгкой атлетике американец Ноа Лайлс стал золотым медалистом на Олимпийских игр в Париже в беге на стометровке. Он опередил ямайца Кишана Томпсона на фотофинише.

Александр Дейнека. Бегуны. 1934

Зафиксировано, что Лайлс обошёл Томпсона на пять тысячных секунды — 9,784 против 9,789. Третье место досталось также американцу Фреду Керли (9,81).

Ноа Лайлсу 27 лет, олимпийский титул чемпиона получил впервые в своей карьере.

Как сообщало ИА Регнум, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер 4 августа завоевали серебро Олимпиады в Париже в парном турнире. В финальном поединке они уступили итальянкам Ясмине Паолини и Саре Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Российским журналистам не позволили сфотографировать финалисток — якобы снимать запрещено. При этом ранее сербские журналисты смогли сделать совместные фото с победителем мужского одиночного разряда Новаком Джоковичем.