Москва, 6 августа, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Одной из причин визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Иран могли стать планируемые удары по союзникам США, написал 5 августа российский политолог Сергей Марков.

Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Шойгу

В своём Telegram-канале эксперт предположил, что Москва хочет помочь Тегерану нанести максимальный ущерб Вашингтону и американским союзникам. Кроме того, по мнению Маркова, другим поводом приехать в Иран для Шойгу могло стать желание России выступить посредником на переговорах Ирана, Израиля и арабских стран с целью предотвращения большой войны.

Вместе с тем политолог не исключил, что РФ, отправив Шойгу, просто решила выяснить, вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке. Эксперт читает, что реальными могут быть все три гипотезы.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран 5 августа. Там он встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

В ходе беседы глава республики назвал развитие отношений с РФ одним из приоритетов внешней политики страны. Пезешкиан также подчеркнул необходимость ускорить реализацию соглашений, заключённых между двумя странами.

Кроме того, иранский президент высоко оценил роль России в стремлении урегулировать ситуацию в секторе Газа и подверг критике политику США и Израиля по указанному вопросу. В Тегеране Шойгу также должен провести переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба ВС этой республики Мохаммадом Багери.